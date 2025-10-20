CONCERT CALOGERO, UN SOIR DANS LES THÉATRES Sète

CONCERT CALOGERO, UN SOIR DANS LES THÉATRES

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 76 – 76 – 76 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

Pour cette prochaine édition du concert annuel au profit de l’Association sétoise Astrid MRCPI, qui œuvre quotidiennement depuis plus de 10 ans pour les enfants hospitalisés au CHU de Montpellier et qui lutte, depuis sa création, contre les maladies rares cardio-pulmonaires infantiles.Calogero nous fait le plaisir de venir présenter sa Tournée évènement sur la scène du Théâtre de la Mer le lundi 6 juillet 2026 !Quinze ans après, Calogero retrouve les théâtres pour une tournée évènement de plus de 175 dates, débutée depuis le mois de septembre 2025 !Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.Infos sur Calogero.fr .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

After having toured the Zenith and Arena, he returns to more intimate venues to offer a summary of his concert career, with a selection of chosen songs from his repertoire, presented in previously unreleased versions.

German :

Nachdem er durch Zenith und Arena getourt ist, kehrt er nun an intimere Orte auf die Bühne zurück, um eine Zusammenfassung seiner Konzertreise zu bieten, mit einer Auswahl von ausgewählten Stücken aus seinem Repertoire, die in unveröffentlichten Versionen präsentiert werden.

Italiano :

Dopo la tournée allo Zenith e all’Arena, torna in luoghi più intimi per offrire una sintesi della sua carriera concertistica, con una selezione di canzoni scelte del suo repertorio presentate in versioni inedite.

Espanol :

Tras girar por el Zenith y el Arena, regresa a recintos más íntimos para ofrecer un resumen de su carrera concertística, con una selección de canciones escogidas de su repertorio presentadas en versiones inéditas.

L’événement CONCERT CALOGERO, UN SOIR DANS LES THÉATRES Sète a été mis à jour le 2025-11-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE