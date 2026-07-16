CONCERT : CAMILLE + première partie, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

CONCERT : CAMILLE + première partie Samedi 27 mars 2027, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-27T20:30:00+01:00 – 2027-03-27T23:00:00+01:00

Fin : 2027-03-27T20:30:00+01:00 – 2027-03-27T23:00:00+01:00

CAMILLE

Elle sort son premier album, Le Sac des Filles (2002), alors qu’elle est encore étudiante. S’ensuivront les albums Le Fil (2005), Music Hole (2008), Ilo Veyou (2011) et OUÏ (2017). Elle prête aussi sa voix à des projets tels que Ratatouille ou Le Petit Prince. Depuis 2021, elle aime créer des moments de chant collectif spontanés qu’elle nomme les LALÀ. En 2024, elle signe avec son partenaire Clément Ducol la bande originale du film de Jacques Audiard Emilia Pérez ​​​​​​qui remporte de nombreuses récompenses dont un Golden Globe, un César et un Oscar Camille- Instagram + première partie

Informations pratiques

Spectacle assis (placement libre)

Ouverture des portes à 19h30

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit uniquement à partir de 19h.

Les soirs de spectacle Le Douze Café propose un espace bar et petite restauration.

Le Douze 12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy, France Île-de-France Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/;https://www.instagram.com/ledouze.cergy/ [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/camille-premiere-partie/ »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 53K Followers, 461 Following, 310 Posts – See Instagram photos and videos from – Camille – (@camilleofficiel) », « type »: « rich », « title »: « – Camille – (@camilleofficiel) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/587522474_18415175959140818_5332877282890353094_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=109&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=B1jh-tVtHAgQ7kNvwHUsXf8&_nc_oc=AdpSX0U6m9TW0l7oU6U23F-41a5lJv378rMnYok-_cKWbVS5FA09pPtFxu-Kp677aEo&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_gid=LCYY53-wzuC0N48PGeECCg&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af9KiFQIsJkWd1wdwt_rcxi2Kd0_leRY9xNfd5TuxXk8Ng&oe=6A2EF134 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/camilleofficiel/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Camille est une artiste polyvalente française et chanteuse mêlant folk, bossa nova, comédies musicales et pop avant-gardiste, elle sera sur la scène du Douze le samedi 20 mars 2027