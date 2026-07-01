Concert : Canti di Bella Bocca, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen
dimanche 20 septembre 2026 · Musée Le Secq des Tournelles · Rouen
Informations pratiques
Concert : Canti di Bella Bocca Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Musée Le Secq des Tournelles Seine-Maritime
Durée 20 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Ce programme propose de redécouvrir ce matrimoine musical interprété par trois musiciennes. Certaines pièces ont été écrites pour des instruments à cordes frottées, tandis que d’autres sont des œuvres vocales. Jouées ici par des violes de gambe, ces-dernières prennent une dimension particulière : privées de mots, elles luttent pour s’exprimer et faire entendre leur voix – telles nos compositrices de l’époque baroque. La viole devient alors médiatrice, porteuse d’une parole musicale qui traverse le temps.
Trio The Poeticall Consort
En partenariat avec H/F Normandie
Durée : 20 min / gratuit / dans la limite des places disponibles / tout public
Musée Le Secq des Tournelles Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://museelesecqdestournelles.fr Ancienne église Saint-Laurent, de la fin du XVe siècle, sauvée de la ruine en 1893 et restaurée en 1911 (pour le Millénaire de la Normandie)
Ce programme propose de redécouvrir ce matrimoine musical interprété par trois musiciennes. Certaines pièces ont été écrites pour des instruments à cordes frottées, tandis que d’autres sont des ici :…
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