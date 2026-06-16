Concert caravane à musique Malval Saint-Yrieix-la-Perche
Concert caravane à musique Malval Saint-Yrieix-la-Perche mardi 28 juillet 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Concert caravane à musique Malval
Rue du 8 Mai 1945 Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Malval, c’est d’abord la rencontre d’Erika Maschke, hautboïste classique, avec Jonathan Sarrabia, Baptiste Lherbeil et Robin Mairot, musiciens traditionnels. Ensemble, ils et elle empruntent avec joie toutes les musiques, déformant les contrepoints baroques, le grain du son traditionnel et les rythmes math-rock pour en faire un orchestre folk et poétique.
La composition se met au service de la chanson à texte ; celle déployant les poèmes sociaux et complaintes criminelles du début du 20e siècle. Malval se niche entre les époques, leurs mots et leurs sons, pour faire enfin dire quelque chose à quelqu’un qui serait le pauvre. Ce bon pauvre dont tout le monde parle et qui se tait toujours (Jehan Rictus, 1897). .
Rue du 8 Mai 1945 Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 87 77
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English : Concert caravane à musique Malval
L’événement Concert caravane à musique Malval Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-16 par Terres de Limousin
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