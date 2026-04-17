Concert Carnet de voyage autour de Bernard Lavilliers Espace Bernard Giraudeau La Rochelle
Concert Carnet de voyage autour de Bernard Lavilliers Espace Bernard Giraudeau La Rochelle dimanche 7 juin 2026.
La Rochelle
Concert Carnet de voyage autour de Bernard Lavilliers
Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 20:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Dans le cadre de La Semaine de la Paix, le groupe Carnet de voyage (Jean-Marc Desbois accompagné par 5 musiciens) présentera un concert autour du répertoire de Bernard Lavilliers
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Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 58 30 04 contact@jeanmarc-desbois.com
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English :
As part of Peace Week, the group Carnet de voyage (Jean-Marc Desbois accompanied by 5 musicians) will present a concert based on the repertoire of Bernard Lavilliers
L’événement Concert Carnet de voyage autour de Bernard Lavilliers La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Nous La Rochelle
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