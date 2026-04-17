Concert Carnet de voyage autour de Bernard Lavilliers Espace Bernard Giraudeau La Rochelle

La Rochelle

Concert Carnet de voyage autour de Bernard Lavilliers

Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 20:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre de La Semaine de la Paix, le groupe Carnet de voyage (Jean-Marc Desbois accompagné par 5 musiciens) présentera un concert autour du répertoire de Bernard Lavilliers

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Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 58 30 04 contact@jeanmarc-desbois.com

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English :

As part of Peace Week, the group Carnet de voyage (Jean-Marc Desbois accompanied by 5 musicians) will present a concert based on the repertoire of Bernard Lavilliers

L’événement Concert Carnet de voyage autour de Bernard Lavilliers La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Nous La Rochelle