Concert Carpe Diem ZAC du Mont de Magny Gisors

Gisors

Concert Carpe Diem

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Jazz

Le quartet Carpe Diem vous a concocté un programme éclectique composé d’un choix infini d’harmonies, de couleurs et de sons. Montez à bord pour un voyage au long cours dans l’univers musical émotionnel du groupe. Pour vivre cette aventure, les musiciens ont convié la chanteuse Valérie Combrun. Sa sensibilité, son timbre de voix et son art du phrasé seront les éléments catalyseurs de l’alchimie qui permet au quartet de donner le meilleur de lui-même en live. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Concert Carpe Diem

L’événement Concert Carpe Diem Gisors a été mis à jour le 2026-06-08 par Vexin Normand Tourisme