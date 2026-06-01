Concert Carpe Diem ZAC du Mont de Magny Gisors
Concert Carpe Diem ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 13 juin 2026.
Gisors
Concert Carpe Diem
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Jazz
Le quartet Carpe Diem vous a concocté un programme éclectique composé d’un choix infini d’harmonies, de couleurs et de sons. Montez à bord pour un voyage au long cours dans l’univers musical émotionnel du groupe. Pour vivre cette aventure, les musiciens ont convié la chanteuse Valérie Combrun. Sa sensibilité, son timbre de voix et son art du phrasé seront les éléments catalyseurs de l’alchimie qui permet au quartet de donner le meilleur de lui-même en live. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
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English : Concert Carpe Diem
L’événement Concert Carpe Diem Gisors a été mis à jour le 2026-06-08 par Vexin Normand Tourisme
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