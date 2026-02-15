Concert Cascadeur L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Cascadeur

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Après plus de 15 ans de carrière, une Victoire de la Musique, 4 albums, des compositions pour le film Le Sens de la fête ou encore la série Lupin sur Netflix, Cascadeur revient sur scène avec une tournée anniversaire exceptionnelle entre émotion brute et création nouvelle.

Artiste inclassable à la voix singulière, Cascadeur propose un spectacle à la fois rétrospectif et résolument tourné vers l’avenir. Cette tournée en solo revisite les morceaux phares de son parcours dans des versions réinventées, intenses et habitées. Cascadeur y dévoile également des titres inédits qui figureront sur son nouvel album à venir, prolongeant son exploration musicale entre pop orchestrale, sensibilité à fleur de peau et puissance émotionnelle. Une expérience immersive, où performance scénique, lumière et narration s’entrelacent pour raconter 15 ans de vertige artistique, de prises de risque et de liberté.

Une invitation à redécouvrir Cascadeur, fidèle à son essence, aérienne et audacieuse.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

After a career spanning more than 15 years, a Victoire de la Musique award, four albums, and compositions for the film *Le Sens de la fête* and the Netflix series *Lupin*, Cascadeur returns to the stage with an exceptional anniversary tour that blends raw emotion with new creations.

An unclassifiable artist with a unique voice, Cascadeur presents a show that is both retrospective and resolutely forward-looking. This solo tour revisits the standout tracks of his career in reinvented, intense, and soulful versions. Cascadeur also unveils previously unreleased tracks that will appear on his upcoming album, continuing his musical exploration of orchestral pop, raw sensitivity, and emotional power. An immersive experience where stage performance, lighting, and storytelling intertwine to recount 15 years of artistic exhilaration, risk-taking, and freedom.

An invitation to rediscover *Cascadeur*, true to its ethereal and daring essence.

L’événement Concert Cascadeur Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ