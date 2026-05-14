Concert Cat On The Ledge Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Cat On The Ledge Le Coupe Gorge Parthenay samedi 12 septembre 2026.
Parthenay
Concert Cat On The Ledge
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 21:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Cat On The Ledge (Rock) groupe rock indé basé à Niort. Ces 4 musiciens sont tous issus de régions de France différentes et se retrouvent avec un point commun jouer, se faire plaisir et faire plaisir. Bases mélodiques et émotives, structures des morceaux taillés dans une
texture complexée où le tempo varie au rythme des ambiances, son travaillé car le quatuor vise l’immersion total de son public, batterie dynamique et entraînante et chant féminin en anglais apportant un véritable frisson. .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
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English : Concert Cat On The Ledge
L’événement Concert Cat On The Ledge Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine
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