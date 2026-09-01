Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Concert Celtica Harpaca

Rue Clémenceau Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 21:15:00

Date(s) :

2026-09-19

Récital voyage en terre celtique . Ce quatuor passionné, interprétera des chants traditionnels du patrimoine celtique breton, écossais et irlandais, tout en ajoutant quelques reprises anglaises et françaises. Musique enrichie par une harpe, une guitare, une flûte irlandaise et un bodhran.

Découvrez une expérience unique avec le groupe Celtica Harpaca, qui vous propose un récital captivant intitulé voyage en terre celtique dans des cadres enchanteurs. Ce quatuor passionné, vous interprétera des chants traditionnels du patrimoine celtique breton, écossais et irlandais, tout en ajoutant quelques reprises anglaises et françaises au répertoire.

Leur musique est enrichie par l’harmonie d’une harpe, d’une guitare, d’une flûte irlandaise et d’un bodhran, créant ainsi une atmosphère authentique et immersive. Ne manquez pas cette occasion de plonger dans la culture celtique ! 0 .

Rue Clémenceau Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 66 23 40 celtica.harpaca@gmail.com

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English :

A Journey to Celtic Lands Recital. This passionate quartet will perform traditional songs from the Celtic heritage of Brittany, Scotland, and Ireland, while also including a few English and French covers. The music is enriched by a harp, a guitar, an Irish flute, and a bodhran.

L’événement Concert Celtica Harpaca Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte