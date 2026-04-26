Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Dîner-spectacle Body Exciting

10 place des Thermes Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 23:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Les célèbres chippendales de la troupe Body Exciting font leur grand retour pour un dîner-spectacle exclusif. Alliant charme, humour, danse et sensualité, les artistes vous réservent un show d’exception.

Avis à toutes celles et ceux qui veulent passer une soirée mémorable. La température va grimper au Casino ! Les célèbres Chippendales de la troupe Body Exciting font leur grand retour pour un dîner-spectacle exclusif. Alliant charme, humour, danse et sensualité, les artistes vous réservent un show d’exception.

Que ce soit pour un enterrement de vie de jeune fille, un anniversaire ou simplement pour passer une excellente soirée entre ami(e)s, c’est le rendez-vous incontournable de la rentrée !

Votre billet inclut le repas, les boissons, le spectacle et même un petit coup de pouce pour tenter votre chance au jeu

* Le repas & les boissons

* 5 € de ticket de jeu offerts pour prolonger le plaisir en salle de jeu

L’accès au casino est réservé aux personnes majeures et non interdites de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. .

10 place des Thermes Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 84 88 accueil-niederbronn@groupebarriere.com

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English :

The famous Chippendales from the Body Exciting troupe are making their grand return for an exclusive dinner and show. Combining charm, humor, dance, and sensuality, the performers have an exceptional show in store for you.

L’événement Dîner-spectacle Body Exciting Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte