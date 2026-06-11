Concert, Centre Culturel Alban Minville, Toulouse
lundi 14 décembre 2026 · Centre Culturel Alban Minville · Toulouse
Informations pratiques
Concert Lundi 14 décembre, 18h15 Centre Culturel Alban Minville Haute-Garonne
Entrée sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-14T18:15:00+01:00 – 2026-12-14T19:00:00+01:00
Fin : 2026-12-14T18:15:00+01:00 – 2026-12-14T19:00:00+01:00
Le dispositif Play Music propose des actions d’éducation artistiques et culturelles menées par des Professeurs du Conservatoire en temps scolaire (pour les écoles élémentaires), périscolaire et extrascolaire à destination de tout public.
Centre Culturel Alban Minville 1 place Martin Luther King 31100 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie
Play Music Variation 3 des Élèves de l’antenne Alban Minville
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