Concert, Centre Culturel Alban Minville, Toulouse

Informations pratiques

Concert Lundi 14 décembre, 18h15 Centre Culturel Alban Minville Haute-Garonne

Entrée sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-14T18:15:00+01:00 – 2026-12-14T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-14T18:15:00+01:00 – 2026-12-14T19:00:00+01:00

Le dispositif Play Music propose des actions d’éducation artistiques et culturelles menées par des Professeurs du Conservatoire en temps scolaire (pour les écoles élémentaires), périscolaire et extrascolaire à destination de tout public.

Centre Culturel Alban Minville 1 place Martin Luther King 31100 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie

Play Music Variation 3 des Élèves de l’antenne Alban Minville