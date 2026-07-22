Concert Cesária Évora Orchestra Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert Cesária Évora Orchestra

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Cesária Évora, grande chanteuse cap-verdienne, est mise à l’honneur à l’occasion du concert du Cesária Évora Orchestra. Née en 1941, Cesária Évora est connue pour sa voix magnétique, mais ne parvient tout de même pas à faire du chant son métier. En 1988, à 47 ans, elle est enfin remarquée par un Français qui lui propose d’enregistrer un disque à Paris. Elle accepte et très vite, le succès est au rendez-vous. À partir de 1993, Évora tourne à l’international et ce jusqu’en 2011, année de sa mort. Elle recevra plusieurs disques d’or et de platine dans six pays différents. En sillonnant autant, elle aura contribué à répandre la musique ondoyante du Cap-Vert à travers le monde.

Depuis sa disparition, le Cesária Évora Orchestra se produit régulièrement pour célébrer la diva aux pieds nus . La formation actuelle est composée de grands artistes de la scène cap-verdienne Ceuzany, Elida Almeida, Lucibela et Teofilo Chantre. .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Concert Cesária Évora Orchestra

L’événement Concert Cesária Évora Orchestra Le Havre a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie