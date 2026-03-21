Laroque-des-Albères

CONCERT C’EST LA FETE !

Rue du Stade Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Concert joyeux avec la Chorale internationale d’Albéra.

Un moment musical chaleureux, à partager en toute simplicité.

Entrée 8 €, buvette sur place.

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Rue du Stade Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

A joyful concert with the Albéra International Choir.

A warm musical experience, to be enjoyed in a relaxed atmosphere.

Admission: €8, refreshments available on site.

L’événement CONCERT C’EST LA FETE ! Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-06-12 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE