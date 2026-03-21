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CONCERT C’EST LA FETE ! Laroque-des-Albères

CONCERT C’EST LA FETE ! Laroque-des-Albères

CONCERT C’EST LA FETE ! Laroque-des-Albères samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Rue du Stade

Ville : 66740 Laroque-des-Albères

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Laroque-des-Albères

CONCERT C’EST LA FETE !

Rue du Stade Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Concert joyeux avec la Chorale internationale d’Albéra.
Un moment musical chaleureux, à partager en toute simplicité.
Entrée 8 €, buvette sur place.
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Rue du Stade Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A joyful concert with the Albéra International Choir.
A warm musical experience, to be enjoyed in a relaxed atmosphere.
Admission: €8, refreshments available on site.

L’événement CONCERT C’EST LA FETE ! Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-06-12 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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