Concert/Chanson française – « Mon Brassens préféré » Théâtre de Jeanne Nantes
mardi 24 novembre 2026 · Théâtre de Jeanne · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-24 20:30 – 21:55
Gratuit : non De 14 à 22€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Concert/Spectacle musical interprété par Julien Sigalas et Francis Colaud Julien Sigalas et Francis Colaud s’attaquent au répertoire de Brassens pour un moment intimiste et chaleureux. Ensemble, ils construisent un spectacle poétique, drôle et musical reprenant avec inventivité et fantaisie le répertoire de Tonton Georges tout en restant fidèle à son oeuvre. Mais Brassens a écrit beaucoup d’autres chansons. On y retrouvera, bien sûr, quelques tubes intemporels que tout le monde pourra fredonner, comme « Chanson pour l’Auvergnat », « La mauvaise réputation », « Les copains d’abord » ou « Brave Margot », mais aussi des chansons moins connues du grand public. On y retrouvera encore des anecdotes sur sa vie, ses chansons, son parcours…
Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/
Afficher la carte du lieu Théâtre de Jeanne et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Le Bal Folk, Quai des Chaps, Nantes 11 septembre 2026
- Le solo de Julien Cottereau, Théâtre de la rue de belleville, Nantes 11 septembre 2026
- What the funk ! Jam 4, Nantes Centre et Quartiers, Nantes 11 septembre 2026
- Rentrez au DIX Le DIX (Maison de quartier) Nantes 12 septembre 2026
- Forum des associations Nantes Erdre Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes 12 septembre 2026