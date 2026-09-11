Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-24 20:30 – 21:55

Gratuit : non De 14 à 22€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Concert/Spectacle musical interprété par Julien Sigalas et Francis Colaud Julien Sigalas et Francis Colaud s’attaquent au répertoire de Brassens pour un moment intimiste et chaleureux. Ensemble, ils construisent un spectacle poétique, drôle et musical reprenant avec inventivité et fantaisie le répertoire de Tonton Georges tout en restant fidèle à son oeuvre. Mais Brassens a écrit beaucoup d’autres chansons. On y retrouvera, bien sûr, quelques tubes intemporels que tout le monde pourra fredonner, comme « Chanson pour l’Auvergnat », « La mauvaise réputation », « Les copains d’abord » ou « Brave Margot », mais aussi des chansons moins connues du grand public. On y retrouvera encore des anecdotes sur sa vie, ses chansons, son parcours…

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/



Afficher la carte du lieu Théâtre de Jeanne et trouvez le meilleur itinéraire

