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AGENDA · Plozévet

Concert chants de marins Les Boulinerien Plozévet

samedi 19 septembre 2026 · Plozévet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
39b Avenue Georges Le Bail
Ville
29710 Plozévet
Département
Finistère
Tarif

Plozévet

Concert chants de marins Les Boulinerien

39b Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Les Boulinerien de Plozévet chantent depuis 1993 , nous fêtons donc cette année nos 33 ans. Actuellement le groupe est composé de 12 chanteurs et 4 musiciens (Djembé, Saxophone, cornemuse, Ukulélé, accordéon diatonique) Le répertoire de chants , liés de près ou de loin a la mer est en français , en breton et en anglais. Les adaptations sont l’œuvre de nos musiciens.

Organisé par les Boulinerien   .

39b Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 32 36 02 01 

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English :

L’événement Concert chants de marins Les Boulinerien Plozévet a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Destination Pays Bigouden

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