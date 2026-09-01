Concert chants de marins Les Boulinerien Plozévet
samedi 19 septembre 2026 · Plozévet
Informations pratiques
Plozévet
Concert chants de marins Les Boulinerien
39b Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Les Boulinerien de Plozévet chantent depuis 1993 , nous fêtons donc cette année nos 33 ans. Actuellement le groupe est composé de 12 chanteurs et 4 musiciens (Djembé, Saxophone, cornemuse, Ukulélé, accordéon diatonique) Le répertoire de chants , liés de près ou de loin a la mer est en français , en breton et en anglais. Les adaptations sont l’œuvre de nos musiciens.
Organisé par les Boulinerien .
39b Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 32 36 02 01
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English :
L’événement Concert chants de marins Les Boulinerien Plozévet a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Destination Pays Bigouden
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