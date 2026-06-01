Concert chez Capsule et Bouchon Baume-les-Dames
Concert chez Capsule et Bouchon Baume-les-Dames vendredi 19 juin 2026.
Baume-les-Dames
Concert chez Capsule et Bouchon
6 Esplanade du Breuil Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-06-19 2026-07-03 2026-07-17 2026-08-21 2026-08-28
Apéro Concert dès 19h
Concert en extérieur sous réserve d’une météo clémente
Bières spéciales vins au verre planche apéro .
6 Esplanade du Breuil Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 67 24 contact@capsule-bouchon.fr
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English : Concert chez Capsule et Bouchon
L’événement Concert chez Capsule et Bouchon Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-05-28 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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