Baume-les-Dames

Concert chez Capsule et Bouchon

6 Esplanade du Breuil Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-03 2026-07-17 2026-08-21 2026-08-28

Apéro Concert dès 19h

Concert en extérieur sous réserve d’une météo clémente

Bières spéciales vins au verre planche apéro .

6 Esplanade du Breuil Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 67 24 contact@capsule-bouchon.fr

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English : Concert chez Capsule et Bouchon

L’événement Concert chez Capsule et Bouchon Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-05-28 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS