Baume-les-Dames

BAUME COLOR

Place de l’Europe Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Participez à la Baume Color, une course festive de 5 km placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité !

À pied, en courant, en marchant ou à votre rythme, chacun avance comme il le souhaite sur un parcours rythmé par des jets de poudre colorée, dans une ambiance musicale et chaleureuse.

Deux départs sont proposés à 11h et à 14h30.

Un moment convivial à partager entre amis, en famille ou entre collègues, pour allier sport, fête et couleur !

Inscription à l’Office de Tourisme du Doubs Baumois ou en cliquant sur le lien site web .

Place de l’Europe Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98

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English : BAUME COLOR

L’événement BAUME COLOR Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS