BAUME COLOR Baume-les-Dames
BAUME COLOR Baume-les-Dames dimanche 28 juin 2026.
Baume-les-Dames
BAUME COLOR
Place de l’Europe Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Participez à la Baume Color, une course festive de 5 km placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité !
À pied, en courant, en marchant ou à votre rythme, chacun avance comme il le souhaite sur un parcours rythmé par des jets de poudre colorée, dans une ambiance musicale et chaleureuse.
Deux départs sont proposés à 11h et à 14h30.
Un moment convivial à partager entre amis, en famille ou entre collègues, pour allier sport, fête et couleur !
Inscription à l’Office de Tourisme du Doubs Baumois ou en cliquant sur le lien site web .
Place de l’Europe Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98
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English : BAUME COLOR
L’événement BAUME COLOR Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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