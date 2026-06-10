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Trail de la Vallée Baumoise Rue de l’Helvétie Baume-les-Dames

Trail de la Vallée Baumoise Rue de l’Helvétie Baume-les-Dames

Trail de la Vallée Baumoise Rue de l’Helvétie Baume-les-Dames dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Helvétie

Adresse : Piscine Municipale

Ville : 25110 Baume-les-Dames

Département : Doubs

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Baume-les-Dames

Trail de la Vallée Baumoise

Rue de l’Helvétie Piscine Municipale Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05 15:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Nouvelle édition du Trail de la Vallée Baumoise. Parcours ludiques et techniques majoritairement en sous bois, dans les vallées du Doubs, du Cusancin et de l’Audeux dans le Doubs central.
Plusieurs parcours sont proposés au départ de la piscine municipale de Baume les Dames
En trail 8km, 14km24km, ou 34km.
En marche 8km
Course enfant 500m, 700m, 1km ou 2km
La convivialité et le bien-être des coureurs sont nos priorités.   .

Rue de l’Helvétie Piscine Municipale Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 98 31 80  trailvalleebaumoise@gmail.com

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English : Trail de la Vallée Baumoise

L’événement Trail de la Vallée Baumoise Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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