Tournois d’été extérieur de l’AS Baume les Dames Stade Gaston Raguin Baume-les-Dames

Baume-les-Dames

Tournois d’été extérieur de l’AS Baume les Dames

Stade Gaston Raguin Rue du stade Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Le club vous donne rendez-vous au stade Gaston Raguin pour trois jours de football, de convivialité et de festivités.

Vendredi 19 juin tournoi Corpo/Associations en soirée.

Samedi 20 juin ; tournois U7-U9, U9 élite et tournoi des familles. Concert gratuit en fin de journée, vers 21h, avec les groupes MRV et BA13.

Dimanche 21 juin tournois U11 et U13. .

Stade Gaston Raguin Rue du stade Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 98 19 96

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English : Tournois d’été extérieur de l’AS Baume les Dames

L’événement Tournois d’été extérieur de l’AS Baume les Dames Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS