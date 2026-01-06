Tournois d’été extérieur de l’AS Baume les Dames Stade Gaston Raguin Baume-les-Dames
Tournois d’été extérieur de l’AS Baume les Dames Stade Gaston Raguin Baume-les-Dames vendredi 19 juin 2026.
Baume-les-Dames
Tournois d’été extérieur de l’AS Baume les Dames
Stade Gaston Raguin Rue du stade Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Le club vous donne rendez-vous au stade Gaston Raguin pour trois jours de football, de convivialité et de festivités.
Vendredi 19 juin tournoi Corpo/Associations en soirée.
Samedi 20 juin ; tournois U7-U9, U9 élite et tournoi des familles. Concert gratuit en fin de journée, vers 21h, avec les groupes MRV et BA13.
Dimanche 21 juin tournois U11 et U13. .
Stade Gaston Raguin Rue du stade Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 98 19 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournois d’été extérieur de l’AS Baume les Dames
L’événement Tournois d’été extérieur de l’AS Baume les Dames Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
À voir aussi à Baume-les-Dames (Doubs)
- Baume au cœur Baume-les-Dames 29 mai 2026
- Concert de Jean Pascal Jacob Restaurant le Mac Tom Baume-les-Dames 30 mai 2026
- L’être à l’église concert de reprise des plus grandes voix Place St-Martin Baume-les-Dames 31 mai 2026
- Forum de l’emploi quai du canal Baume-les-Dames 2 juin 2026
- Raconte petits Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 2 juin 2026