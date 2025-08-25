Gala de l’USB Danse Route d’Esnans Baume-les-Dames

Gala de l’USB Danse Route d’Esnans Baume-les-Dames samedi 20 juin 2026.

Gala de l’USB Danse

Route d’Esnans Le CARÉ Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Spectacle de danse classique et modern’jazz présenté par les élèves de l’USB Danse et chorégraphié par la professeure, Laeticia Breitner. .

Route d’Esnans Le CARÉ Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 37 12 84 usbdanse@gmail.com

English : Gala de l’USB Danse

German : Gala de l’USB Danse

Italiano :

Espanol :

L’événement Gala de l’USB Danse Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS