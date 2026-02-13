Tribute Céline J’irai où tu iras…à une soirée inoubliable Quai du Canal Baume-les-Dames
Tribute Céline J’irai où tu iras…à une soirée inoubliable Quai du Canal Baume-les-Dames samedi 4 juillet 2026.
Quai du Canal Centre d’Affaires, de Rencontres et d’évènements Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Début : 2026-07-04 21:00:00
Organisé par l’USB RUGBY
Ouverture des portes à 19h00.
Billetterie à l’Office de Tourisme du Doubs Baumois ou via Helloasso .
Quai du Canal Centre d’Affaires, de Rencontres et d’évènements Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98
