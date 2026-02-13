Tribute Céline J’irai où tu iras…à une soirée inoubliable Quai du Canal Baume-les-Dames

Tribute Céline J’irai où tu iras…à une soirée inoubliable

Quai du Canal Centre d’Affaires, de Rencontres et d’évènements Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Organisé par l’USB RUGBY

Ouverture des portes à 19h00.

Billetterie à l’Office de Tourisme du Doubs Baumois ou via Helloasso .

Quai du Canal Centre d’Affaires, de Rencontres et d’évènements Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tribute Céline J’irai où tu iras…à une soirée inoubliable

L’événement Tribute Céline J’irai où tu iras…à une soirée inoubliable Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-02-13 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS