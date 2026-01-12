Concert Chicago Blues Festival Tour 2026 Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon
samedi 14 novembre 2026 · Théâtre municipal Gabrielle Robinne · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Concert Chicago Blues Festival Tour 2026
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14 22:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Après plusieurs éditions autour de la capitale du blues électrique, retour aux sources du blues, au bord du delta du Mississippi, avec un plateau issu de sa capitale d’État Jackson !
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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr
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English :
After several editions centered on the capital of electric blues, we’re returning to the roots of the blues, on the banks of the Mississippi Delta, with a lineup hailing from the state capital, Jackson!
L’événement Concert Chicago Blues Festival Tour 2026 Montluçon a été mis à jour le 2026-07-22 par Montluçon Tourisme
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