Concert Chicago Blues Festival Tour 2026 Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Concert Chicago Blues Festival Tour 2026

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14 22:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Après plusieurs éditions autour de la capitale du blues électrique, retour aux sources du blues, au bord du delta du Mississippi, avec un plateau issu de sa capitale d’État Jackson !

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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

After several editions centered on the capital of electric blues, we’re returning to the roots of the blues, on the banks of the Mississippi Delta, with a lineup hailing from the state capital, Jackson!

L’événement Concert Chicago Blues Festival Tour 2026 Montluçon a été mis à jour le 2026-07-22 par Montluçon Tourisme