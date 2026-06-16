Visite conférence Montluçon à l’heure de la Première Guerre Mondiale Montluçon dimanche 2 août 2026.

Montluçon

Visite conférence Montluçon à l’heure de la Première Guerre Mondiale

Square Fargin-Fayolle Montluçon Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

La journée du 2 août 1914, la température dépasse les 30° à Montluçon. La veille, 5 000 personnes se sont rassemblées square Fargin-Fayolle, lors d’un grand meeting, après l’émotion de la mort de Jaurès.

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Square Fargin-Fayolle Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00 mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr

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English :

On August 2, 1914, the temperature exceeded 30%B0 in Montlu%E7on. The day before, 5,000 people had gathered at Square Fargin-Fayolle for a large rally, following the outpouring of grief over Jaurès’s death.

L’événement Visite conférence Montluçon à l’heure de la Première Guerre Mondiale Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme