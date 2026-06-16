Visite conférence Montluçon à l’heure de la Première Guerre Mondiale Montluçon
Visite conférence Montluçon à l’heure de la Première Guerre Mondiale Montluçon dimanche 2 août 2026.
Montluçon
Visite conférence Montluçon à l’heure de la Première Guerre Mondiale
Square Fargin-Fayolle Montluçon Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
La journée du 2 août 1914, la température dépasse les 30° à Montluçon. La veille, 5 000 personnes se sont rassemblées square Fargin-Fayolle, lors d’un grand meeting, après l’émotion de la mort de Jaurès.
.
Square Fargin-Fayolle Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00 mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On August 2, 1914, the temperature exceeded 30%B0 in Montlu%E7on. The day before, 5,000 people had gathered at Square Fargin-Fayolle for a large rally, following the outpouring of grief over Jaurès’s death.
L’événement Visite conférence Montluçon à l’heure de la Première Guerre Mondiale Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Braderie et tombola de la fête de la musique par l’association ActiSolidaire Association Actisolidaire Montluçon 20 juin 2026
- Championnat de France Canin Parc des Expositions Montluçon 20 juin 2026
- Visite guidée Il était une fois Montluçon 1939-1945 Office de Tourisme Montluçon 20 juin 2026
- Concert-Chorale des Converchansons La Ferme des Îlets Montluçon 20 juin 2026
- Le Mupop Fête la Musique MUPOP Music Museum Montluçon 20 juin 2026