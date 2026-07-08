Exposition D’usines en Maquis Le bassin montluçonnais 1940-1945 Musée de la Résistance et de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais Montluçon

samedi 11 juillet 2026 · Musée de la Résistance et de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais · Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Exposition D’usines en Maquis Le bassin montluçonnais 1940-1945

Musée de la Résistance et de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais 4 rue Gustave Courbet Montluçon Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-25 17:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Découvrez l’exposition du Musée de la Résistance de Montluçon D’usines en Maquis Le bassin montluçonnais 1940-1945.

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Musée de la Résistance et de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais 4 rue Gustave Courbet Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 00 88 musee.resistance.montlucon@wanadoo.fr

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English :

Discover the exhibition at the Montluçon Museum of the Resistance: Factories in the Maquis—The Montluçon Region, 1940–1945.

L’événement Exposition D’usines en Maquis Le bassin montluçonnais 1940-1945 Montluçon a été mis à jour le 2026-07-04 par Montluçon Tourisme