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AGENDA · Montluçon

Le territoire au fil de l’eau Village Sport et Loisirs Montluçon

samedi 11 juillet 2026 · Village Sport et Loisirs · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Village Sport et Loisirs
Adresse
Square Fargin Fayolle
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Le territoire au fil de l’eau

Village Sport et Loisirs Square Fargin Fayolle Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Le territoire au fil de l’eau s’invite au Village sports et loisirs pour des rencontres pluridisciplinaires autour des savoirs d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
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Village Sport et Loisirs Square Fargin Fayolle Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

The Territory Along the Water is coming to the Sports and Recreation Village for multidisciplinary events exploring the knowledge of yesterday, today, and tomorrow.

L’événement Le territoire au fil de l’eau Montluçon a été mis à jour le 2026-07-02 par Montluçon Tourisme

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