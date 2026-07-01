Le territoire au fil de l’eau Village Sport et Loisirs Montluçon
samedi 11 juillet 2026 · Village Sport et Loisirs · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Le territoire au fil de l’eau
Village Sport et Loisirs Square Fargin Fayolle Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le territoire au fil de l’eau s’invite au Village sports et loisirs pour des rencontres pluridisciplinaires autour des savoirs d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
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Village Sport et Loisirs Square Fargin Fayolle Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Territory Along the Water is coming to the Sports and Recreation Village for multidisciplinary events exploring the knowledge of yesterday, today, and tomorrow.
L’événement Le territoire au fil de l’eau Montluçon a été mis à jour le 2026-07-02 par Montluçon Tourisme
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