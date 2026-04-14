Concert Chœur à Voix Hautes dans la grande salle, Grand Théâtre de Tours, Tours
Concert Chœur à Voix Hautes dans la grande salle, Grand Théâtre de Tours, Tours samedi 9 mai 2026.
Concert Chœur à Voix Hautes dans la grande salle Samedi 9 mai, 16h00 Grand Théâtre de Tours Indre-et-Loire
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:30:00+02:00
Grand Théâtre de Tours 34 rue de la scellerie 37000 tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Opéra de Tours
© Gerard Proust
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