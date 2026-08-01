Informations pratiques

Guebwiller

Concert Chœur d’Enfants Unison Roumanie

1 Rue du 4 Février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-17 20:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Placés sous la direction de George Dimitrascu 74 enfants rempliront le cœur de l’Eglise Notre Dame.Le Chœur d’Enfants UNISON est reconnu internationalement pour son excellence et est devenu un véritable ambassadeur de la culture roumaine .

Placés sous la direction de George Dimitrascu 74 enfants rempliront le cœur de l’Eglise Notre Dame de Guebwiller lundi soir 17 aout 2026 à 20 h pour un concert exceptionnel et envoutant

Le prestigieux Chœur d’Enfants UNISON reconnu internationalement pour son excellence est devenu un véritable ambassadeur de la culture roumaine .

La formation se produit régulièrement en concerts, récitals, spectacles, concours festivals avec un palmarès impressionnant de 24 trophées

et 3 Grands Prix à travers le monde

Elle comptabilise 26 tournées internationales, souvent sous forme d’échanges culturels à l’instar de celui réalisé en France Guebwiller en 2007

Le répertoire raffiné et lumineux est un mélange d’œuvres chorales traditionnelles et contemporaines roumaines et de grandes pièces de la musique internationale, allant du folklore authentique à la musique classique et pop.

Entrée libre plateau destiné au soutien de la mission de l’Eglise Notre Dame .

1 Rue du 4 Février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 76 paroisse.guebwiller@free.fr

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English :

Under the direction of George Dimitrascu, 74 children will fill the sanctuary of Notre Dame Church. The UNISON Children’s Choir is internationally recognized for its excellence and has become a true ambassador of Romanian culture.

L’événement Concert Chœur d’Enfants Unison Roumanie Guebwiller a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller