CONCERT CHOEUR DEODAT DE SEVERAC Arles-sur-Tech samedi 13 juin 2026.

Arles-sur-Tech

CONCERT CHOEUR DEODAT DE SEVERAC

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13 19:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 juin à l’Abbaye Sainte Marie à 18h

➡️Concert Choeur Déodat de Séverac sous la direction de Lionel BERBAIN à l’Abbaye Sainte-Marie

Entrée 10€

Renseignements 04 68 83 90 66

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Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66

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English :

saturday June 13 at Abbaye Sainte Marie at 6pm

concert by Choeur Déodat de Séverac conducted by Lionel BERBAIN at Abbaye Sainte-Marie

Admission: ? 10

information 04 68 83 90 66

L’événement CONCERT CHOEUR DEODAT DE SEVERAC Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-08 par BIT DE ARLES SUR TECH