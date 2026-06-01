CONCERT CHOEUR DEODAT DE SEVERAC Arles-sur-Tech
CONCERT CHOEUR DEODAT DE SEVERAC Arles-sur-Tech samedi 13 juin 2026.
Arles-sur-Tech
CONCERT CHOEUR DEODAT DE SEVERAC
Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13 19:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Samedi 13 juin à l’Abbaye Sainte Marie à 18h
➡️Concert Choeur Déodat de Séverac sous la direction de Lionel BERBAIN à l’Abbaye Sainte-Marie
Entrée 10€
Renseignements 04 68 83 90 66
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Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66
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English :
saturday June 13 at Abbaye Sainte Marie at 6pm
concert by Choeur Déodat de Séverac conducted by Lionel BERBAIN at Abbaye Sainte-Marie
Admission: ? 10
information 04 68 83 90 66
L’événement CONCERT CHOEUR DEODAT DE SEVERAC Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-08 par BIT DE ARLES SUR TECH
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