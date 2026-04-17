Concert Choeur du Pays Basque rue Saint-Sauveur La Rochelle

La Rochelle

Concert Choeur du Pays Basque

rue Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 21:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Concerts chorales à cappella.

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rue Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

A cappella choral concerts.

L’événement Concert Choeur du Pays Basque La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Nous La Rochelle