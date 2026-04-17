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Concert Choeur du Pays Basque rue Saint-Sauveur La Rochelle

Concert Choeur du Pays Basque rue Saint-Sauveur La Rochelle samedi 9 mai 2026.

Lieu : rue Saint-Sauveur

Adresse : Eglise Saint-Sauveur

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

La Rochelle

Concert Choeur du Pays Basque

rue Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Concerts chorales à cappella.
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rue Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

A cappella choral concerts.

L’événement Concert Choeur du Pays Basque La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Nous La Rochelle

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