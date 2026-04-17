Concert Choeur du Pays Basque rue Saint-Sauveur La Rochelle
Concert Choeur du Pays Basque rue Saint-Sauveur La Rochelle samedi 9 mai 2026.
La Rochelle
Concert Choeur du Pays Basque
rue Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Concerts chorales à cappella.
.
rue Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A cappella choral concerts.
L’événement Concert Choeur du Pays Basque La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- THIERRY MARQUET COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 17 avril 2026
- Théâtre Un Festival de théâtre en mai Espace Bernard Giraudeau La Rochelle 17 avril 2026
- NOEMIE BOUSQUAINAUD COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 18 avril 2026
- Concert Cherry’s on top (SWING ROCK ACOUSTIQUE) LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE La Rochelle 18 avril 2026
- Spectacle Improvisation Format long Centre social de St Eloi La Rochelle 19 avril 2026