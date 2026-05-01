Visite guidée Les oiseaux du cimetière de Saint-Éloi Parking La Rochelle
Visite guidée Les oiseaux du cimetière de Saint-Éloi Parking La Rochelle samedi 9 mai 2026.
La Rochelle
Visite guidée Les oiseaux du cimetière de Saint-Éloi
Parking Impasse des Cyprès La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Dans le cadre du Printemps des cimetières, venez découvrir les oiseaux qui se cachent dans le cimetière de Saint-Éloi, labellisé Refuge LPO.
.
Parking Impasse des Cyprès La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Printemps des cimetières, come and discover the birds hiding in the Saint-Éloi cemetery, which has been awarded the Refuge LPO label.
L’événement Visite guidée Les oiseaux du cimetière de Saint-Éloi La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-29 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- FATOUMATA DIAWARA OKALI – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle 6 mai 2026
- NOUVELLES PISTES CYCLABLES AU SUD : QUELLE CHANCE !, LA ROCHELLE 17000 QUAI LOUIS PRUNIER, La Rochelle 6 mai 2026
- Nouvelles pistes cyclables au Sud : quelle chance !, Aquarium de La Rochelle, La Rochelle 6 mai 2026
- La Bourse aux vélos des Cabanes, Les cabanes urbaines, La Rochelle 6 mai 2026
- Animation Réalité virtuelle Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle 6 mai 2026