Visite guidée Les oiseaux du cimetière de Saint-Éloi Parking La Rochelle

La Rochelle

Visite guidée Les oiseaux du cimetière de Saint-Éloi

Parking Impasse des Cyprès La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 12:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Dans le cadre du Printemps des cimetières, venez découvrir les oiseaux qui se cachent dans le cimetière de Saint-Éloi, labellisé Refuge LPO.

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Parking Impasse des Cyprès La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

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English :

As part of Printemps des cimetières, come and discover the birds hiding in the Saint-Éloi cemetery, which has been awarded the Refuge LPO label.

L’événement Visite guidée Les oiseaux du cimetière de Saint-Éloi La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-29 par Nous La Rochelle