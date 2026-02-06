Spectacle Apocalypse de la Compagnie Marzouk Machine La Rochelle

Spectacle Apocalypse de la Compagnie Marzouk Machine

place des Coureauleurs La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-05-09 19:00:00

fin : 2026-05-09 21:00:00

2026-05-09

Avez-vous déjà vécu une apocalypse ? Si ce n’est pas le cas, Sur le Pont vous invite à découvrir ce spectacle de la Compagnie Marzouk Machine et d’y remédier en participant à l’épopée de la fin d’un monde !

place des Coureauleurs La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 67 74

English :

Have you ever experienced an apocalypse? If not, Sur le Pont invites you to discover this show by Compagnie Marzouk Machine and take part in the epic story of the end of the world!

