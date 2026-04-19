Concert Chœur Universitaire de Nantes Eglise Saint Laud Angers
Concert Chœur Universitaire de Nantes Eglise Saint Laud Angers dimanche 19 avril 2026.
Concert Chœur Universitaire de Nantes Eglise Saint Laud Angers Dimanche 19 avril, 16h30 Tarif plein 12 € / tarif réduit 6 € / gratuit pour -12 ans
Informations et billetterie : choeurunivnantes.fr
Le Chœur Universitaire de Nantes présente Anima Mea, un programme musical immersif consacré à l’eau, source de vie, de transformation et d’inspiration, entre intériorité et lumière.
Le Chœur Universitaire de Nantes présente Anima Mea, un programme musical immersif consacré à l’eau, source de vie, de transformation et d’inspiration. Après un premier cycle dédié au feu, cet opus propose un voyage sensible entre intériorité et lumière.
Dirigé par Bertrand Richou et accompagné à l’orgue par Florence Ladmirault, l’ensemble réunit 120 choristes dans un répertoire traversant les époques, de la Renaissance à aujourd’hui (Goudimel, Bach, Fauré…). Construit autour du Sicut Cervus, ce programme explore la quête d’une âme en attente, à la recherche de l’apaisement et de la clarté.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-19T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-19T17:30:00.000+02:00
1
http://choeurunivnantes.fr choeurunivnantes@gmail.com
Eglise Saint Laud 4 rue marceau angers Angers 49100 Maine-et-Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Voyage musical en tapisseries Angers 22 avril 2026
- Voyage musical en tapisseries Angers 22 avril 2026
- Foire d’Angers Angers 23 avril 2026
- Balade photographique Spécial chasse aux couleurs au cœur d’Angers Office de tourisme d’Angers Angers 23 avril 2026
- Angers, à la découverte d’un art de vivre Toit-terrasse du théâtre Le Quai Angers 24 avril 2026