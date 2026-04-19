Concert Chœur Universitaire de Nantes Eglise Saint Laud Angers Dimanche 19 avril, 16h30 Tarif plein 12 € / tarif réduit 6 € / gratuit pour -12 ans

Informations et billetterie : choeurunivnantes.fr

Le Chœur Universitaire de Nantes présente Anima Mea, un programme musical immersif consacré à l’eau, source de vie, de transformation et d’inspiration, entre intériorité et lumière.

Le Chœur Universitaire de Nantes présente Anima Mea, un programme musical immersif consacré à l’eau, source de vie, de transformation et d’inspiration. Après un premier cycle dédié au feu, cet opus propose un voyage sensible entre intériorité et lumière.

Dirigé par Bertrand Richou et accompagné à l’orgue par Florence Ladmirault, l’ensemble réunit 120 choristes dans un répertoire traversant les époques, de la Renaissance à aujourd’hui (Goudimel, Bach, Fauré…). Construit autour du Sicut Cervus, ce programme explore la quête d’une âme en attente, à la recherche de l’apaisement et de la clarté.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-19T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-19T17:30:00.000+02:00

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http://choeurunivnantes.fr choeurunivnantes@gmail.com

Eglise Saint Laud 4 rue marceau angers Angers 49100 Maine-et-Loire



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