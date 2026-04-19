Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Chœur Universitaire de Nantes Eglise Saint Laud Angers

Concert Chœur Universitaire de Nantes Eglise Saint Laud Angers

Concert Chœur Universitaire de Nantes Eglise Saint Laud Angers dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Eglise Saint Laud

Adresse : 4 rue marceau angers

Ville : 49100 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : Tarif plein 12 € / tarif réduit 6 € / gratuit pour -12 ans Informations et billetterie : choeurunivnantes.fr

Concert Chœur Universitaire de Nantes Eglise Saint Laud Angers Dimanche 19 avril, 16h30 Tarif plein 12 € / tarif réduit 6 € / gratuit pour -12 ans
Informations et billetterie : choeurunivnantes.fr

Le Chœur Universitaire de Nantes présente Anima Mea, un programme musical immersif consacré à l’eau, source de vie, de transformation et d’inspiration, entre intériorité et lumière.

Le Chœur Universitaire de Nantes présente Anima Mea, un programme musical immersif consacré à l’eau, source de vie, de transformation et d’inspiration. Après un premier cycle dédié au feu, cet opus propose un voyage sensible entre intériorité et lumière.
Dirigé par Bertrand Richou et accompagné à l’orgue par Florence Ladmirault, l’ensemble réunit 120 choristes dans un répertoire traversant les époques, de la Renaissance à aujourd’hui (Goudimel, Bach, Fauré…). Construit autour du Sicut Cervus, ce programme explore la quête d’une âme en attente, à la recherche de l’apaisement et de la clarté.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-19T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-19T17:30:00.000+02:00

1
 http://choeurunivnantes.fr choeurunivnantes@gmail.com

Eglise Saint Laud 4 rue marceau angers Angers 49100 Maine-et-Loire


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)