Concert chorale À tout bout d’Chants et chorale Chœur de Loup Église Notre Dame Mirecourt

Mirecourt

Concert chorale À tout bout d’Chants et chorale Chœur de Loup

Église Notre Dame 6 rue Général Leclerc Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Concert chorale À tout bout d’Chants et chorale Chœur de Loup.

Chorale À tout bout d’Chants direction Julie Aubert et chorale Chœur de Loup direction Pierre Mouzimann.Tout public

0 .

Église Notre Dame 6 rue Général Leclerc Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 08 ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

Concert by the À tout bout d’Chants choir and the Ch?ur de Loup choir.

À tout bout d’Chants choir: conductor Julie Aubert and Ch?ur de Loup choir: conductor Pierre Mouzimann.

L’événement Concert chorale À tout bout d’Chants et chorale Chœur de Loup Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-29 par OT MIRECOURT