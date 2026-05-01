Concert chorale À tout bout d’Chants et chorale Chœur de Loup Église Notre Dame Mirecourt
Concert chorale À tout bout d’Chants et chorale Chœur de Loup Église Notre Dame Mirecourt dimanche 10 mai 2026.
Mirecourt
Concert chorale À tout bout d’Chants et chorale Chœur de Loup
Église Notre Dame 6 rue Général Leclerc Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Concert chorale À tout bout d’Chants et chorale Chœur de Loup.
Chorale À tout bout d’Chants direction Julie Aubert et chorale Chœur de Loup direction Pierre Mouzimann.Tout public
0 .
Église Notre Dame 6 rue Général Leclerc Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 08 ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr
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English :
Concert by the À tout bout d’Chants choir and the Ch?ur de Loup choir.
À tout bout d’Chants choir: conductor Julie Aubert and Ch?ur de Loup choir: conductor Pierre Mouzimann.
L’événement Concert chorale À tout bout d’Chants et chorale Chœur de Loup Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-29 par OT MIRECOURT
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