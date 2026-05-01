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Concert chorale À tout bout d’Chants et chorale Chœur de Loup Église Notre Dame Mirecourt

Concert chorale À tout bout d’Chants et chorale Chœur de Loup Église Notre Dame Mirecourt

Concert chorale À tout bout d’Chants et chorale Chœur de Loup Église Notre Dame Mirecourt dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Église Notre Dame

Adresse : 6 rue Général Leclerc

Ville : 88500 Mirecourt

Département : Vosges

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Mirecourt

Concert chorale À tout bout d’Chants et chorale Chœur de Loup

Église Notre Dame 6 rue Général Leclerc Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Concert chorale À tout bout d’Chants et chorale Chœur de Loup.
Chorale À tout bout d’Chants direction Julie Aubert et chorale Chœur de Loup direction Pierre Mouzimann.Tout public
0  .

Église Notre Dame 6 rue Général Leclerc Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 08  ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

Concert by the À tout bout d’Chants choir and the Ch?ur de Loup choir.
À tout bout d’Chants choir: conductor Julie Aubert and Ch?ur de Loup choir: conductor Pierre Mouzimann.

L’événement Concert chorale À tout bout d’Chants et chorale Chœur de Loup Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-29 par OT MIRECOURT

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