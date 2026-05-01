Les 5 ans du Potager de François marchés concerts sculpteurs en live La Grange à Sons Mirecourt

Mirecourt

Les 5 ans du Potager de François marchés concerts sculpteurs en live

La Grange à Sons Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-06

Les 5 ans du Potager de François.

Au programme Concerts tous les soirs: Loîc Maillard (mercredi 6 mai 18h30), Barzingault: (Jeudi 7 mai 18h30), La Grande: (vendredi 7 mai 18h30), Les Grands Voyageurs: (vendredi 7 mai 20h30), Serwan: (Samedi 9 mai 18h30), Les Beekeeper’s: (Samedi 9 Mai 20h30) les concerts sont payants. Food trucks différents chaque jour. Marché du terroir (mercredi soir et samedi toute la journée). Animations et sculptures en live par sculpture et Cie. Scène ouverte et ambiance guinguette.

Pour célébrer 5 années de passion, de légumes… et surtout de rencontres. Que vous soyez client fidèle, voisin, curieux ou gourmand… Vous êtes tous invités à faire la fête avec nous.

Animations proposée par l’Association du Potager de François (François, Nathalie et toute l’équipe bénévole de l’association).Tout public

5 .

La Grange à Sons Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 7 62 52 07 96 lepotagerasso@gmail.com

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English :

5 years of Potager de François.

On the program: Concerts every evening: Loîc Maillard (Wednesday, May 6, 6:30 pm), Barzingault: (Thursday, May 7, 6:30 pm), La Grande: (Friday, May 7, 6:30 pm), Les Grands Voyageurs: (Friday, May 7, 8:30 pm), Serwan: (Saturday, May 9, 6:30 pm), Les Beekeeper’s: (Saturday, May 9, 8:30 pm) Concerts must be paid for. Different food trucks every day. Local market (Wednesday evening and Saturday all day). Live entertainment and sculptures by sculpture et Cie. Open stage and guinguette atmosphere.

Celebrating 5 years of passion, vegetables? and above all, encounters. Whether you’re a loyal customer, a neighbor, a curious onlooker or a gourmand? You’re all invited to join the party.

Entertainment provided by the Association du Potager de François (François, Nathalie and all the association’s volunteer team).

L’événement Les 5 ans du Potager de François marchés concerts sculpteurs en live Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MIRECOURT