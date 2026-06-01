Concert Chorale Au Choeur des Flots Entraygues-sur-Truyère
Concert Chorale Au Choeur des Flots Entraygues-sur-Truyère mercredi 24 juin 2026.
Entraygues-sur-Truyère
Concert Chorale Au Choeur des Flots
Eglise Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Après leur répétition, la chorale d’Entraygues vous propose un programme de chants sacrés et profanes dans le cadre de la fête de la musique
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Eglise Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 44 27 03 88
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English :
Following their rehearsal, the Entraygues Choir will perform a program of sacred and secular songs as part of the Fête de la Musique
L’événement Concert Chorale Au Choeur des Flots Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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