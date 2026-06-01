Entraygues-sur-Truyère

Concert Chorale Au Choeur des Flots

Eglise Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Après leur répétition, la chorale d’Entraygues vous propose un programme de chants sacrés et profanes dans le cadre de la fête de la musique

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Eglise Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 44 27 03 88

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English :

Following their rehearsal, the Entraygues Choir will perform a program of sacred and secular songs as part of the Fête de la Musique

L’événement Concert Chorale Au Choeur des Flots Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)