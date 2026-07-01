Concert chorale Da Capo Pont-Croix
dimanche 19 juillet 2026 · Pont-Croix
Informations pratiques
Pont-Croix
Concert chorale Da Capo
Collégiale ND de Roscudon Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19 18:30:00
Date(s) :
2026-07-19
La chorale Da Capo du Cap Sizun est heureuse de vous convier à son concert d’été, le dimanche 19 juillet à 17h, à la collégiale ND de ROSCUDON à Pont-Croix. Le chœur interprètera des pièces de Caccini, Mozart, Gounod, Offenbach,Lehar C.Franck, Verdi … Sous la direction de Serge MEDOT, accompagné par le pianiste Zéphyrin CAUSIN, et deux solistes Ornella BOURGEOIS et Franck BOUTELEUX. L’événement est en participation libre. .
Collégiale ND de Roscudon Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 06 66 67 40
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English :
L’événement Concert chorale Da Capo Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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