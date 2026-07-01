Informations pratiques

Pont-Croix

Concert chorale Da Capo

Collégiale ND de Roscudon Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19 18:30:00

Date(s) :

2026-07-19

La chorale Da Capo du Cap Sizun est heureuse de vous convier à son concert d’été, le dimanche 19 juillet à 17h, à la collégiale ND de ROSCUDON à Pont-Croix. Le chœur interprètera des pièces de Caccini, Mozart, Gounod, Offenbach,Lehar C.Franck, Verdi … Sous la direction de Serge MEDOT, accompagné par le pianiste Zéphyrin CAUSIN, et deux solistes Ornella BOURGEOIS et Franck BOUTELEUX. L’événement est en participation libre. .

Collégiale ND de Roscudon Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 06 66 67 40

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English :

L’événement Concert chorale Da Capo Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz