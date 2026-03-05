Concert Chorale de l’ensemble Terracanto Chamalières-sur-Loire

Concert Chorale de l’ensemble Terracanto

Eglise romane Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17

2026-05-17

Venez écouter l’ensemble Terracanto composée d’une cinquantaine de choristes et d’un instrumentiste, domiciliée à Saint-Etienne.

Le titre du programme qui sera interprété est le suivant La Misa Tango .

Eglise romane Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 08 05 33 chamalieresanimation@gmail.com

English :

Come and listen to the Terracanto ensemble, made up of some 50 choristers and an instrumentalist, based in Saint-Etienne.

The title of the program to be performed is La Misa Tango .

