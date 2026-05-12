Concert Chorale La Clé des Chants rue du Foyer rural Allan
Concert Chorale La Clé des Chants rue du Foyer rural Allan samedi 6 juin 2026.
Allan
Concert Chorale La Clé des Chants
rue du Foyer rural Espace d’Animation Foyer Rural d’ALLAN Allan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 22:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Au programme des tubes récents et des standards de la variété française (Santa, Goldman, Zaz, Johnny…) ainsi que quelques classiques du chant choral.
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rue du Foyer rural Espace d’Animation Foyer Rural d’ALLAN Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 51 98 chorale@foyer-rural-allan.fr
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English :
The program includes recent hits and standards from the French variété (Santa, Goldman, Zaz, Johnny…) as well as a few choral classics.
L’événement Concert Chorale La Clé des Chants Allan a été mis à jour le 2026-05-12 par Montélimar Tourisme Agglomération
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