Concert Chorale La Clé des Chants rue du Foyer rural Allan

Allan

Concert Chorale La Clé des Chants

rue du Foyer rural Espace d’Animation Foyer Rural d’ALLAN Allan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 22:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Au programme des tubes récents et des standards de la variété française (Santa, Goldman, Zaz, Johnny…) ainsi que quelques classiques du chant choral.

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rue du Foyer rural Espace d’Animation Foyer Rural d’ALLAN Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 51 98 chorale@foyer-rural-allan.fr

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English :

The program includes recent hits and standards from the French variété (Santa, Goldman, Zaz, Johnny…) as well as a few choral classics.

L’événement Concert Chorale La Clé des Chants Allan a été mis à jour le 2026-05-12 par Montélimar Tourisme Agglomération