Concert Chorale La Clé des Chants Espace d’animation Allan

Allan

Concert Chorale La Clé des Chants

Espace d’animation 85 Allee du Foyer Rural Allan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une quarantaine de choristes répartis en quatre pupitres pour des chants traditionnels et contemporains et de la variété française.

.

Espace d’animation 85 Allee du Foyer Rural Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chorale@foyer-rural-allan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Some forty choristers in four sections perform traditional and contemporary songs and French variety.

L’événement Concert Chorale La Clé des Chants Allan a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération