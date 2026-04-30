Concert Chorale La Clé des Chants Espace d’animation Allan
Concert Chorale La Clé des Chants Espace d’animation Allan samedi 6 juin 2026.
Allan
Concert Chorale La Clé des Chants
Espace d’animation 85 Allee du Foyer Rural Allan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Une quarantaine de choristes répartis en quatre pupitres pour des chants traditionnels et contemporains et de la variété française.
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Espace d’animation 85 Allee du Foyer Rural Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chorale@foyer-rural-allan.fr
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English :
Some forty choristers in four sections perform traditional and contemporary songs and French variety.
L’événement Concert Chorale La Clé des Chants Allan a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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