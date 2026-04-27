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Tournée des élèves Musiques Traditonnelles route d’Espeluche Allan

Tournée des élèves Musiques Traditonnelles route d’Espeluche Allan lundi 15 juin 2026.

Lieu : route d'Espeluche

Adresse : Théâtre de verdure

Ville : 26780 Allan

Département : Drôme

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Allan

Tournée des élèves Musiques Traditonnelles

route d’Espeluche Théâtre de verdure Allan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 20:30:00
fin : 2026-06-15

Date(s) :
2026-06-15

Après plusieurs concerts sur la scène du conservatoire, il est temps pour nos élèves de partir en tournée dans les villages de Montélimar-agglomération pour une dernière série de concerts.
Avec la participation de la chorale La Clé des Chants.
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route d’Espeluche Théâtre de verdure Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50  conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

After several concerts on the Conservatoire stage, it’s time for our students to tour the villages of Montélimar-agglomération for a final series of concerts.
With the participation of the choir La Clé des Chants.

L’événement Tournée des élèves Musiques Traditonnelles Allan a été mis à jour le 2026-04-27 par Montélimar Tourisme Agglomération

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