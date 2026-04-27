Tournée des élèves Musiques Traditonnelles route d’Espeluche Allan
Tournée des élèves Musiques Traditonnelles route d’Espeluche Allan lundi 15 juin 2026.
Allan
Tournée des élèves Musiques Traditonnelles
route d’Espeluche Théâtre de verdure Allan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 20:30:00
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
Après plusieurs concerts sur la scène du conservatoire, il est temps pour nos élèves de partir en tournée dans les villages de Montélimar-agglomération pour une dernière série de concerts.
Avec la participation de la chorale La Clé des Chants.
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route d’Espeluche Théâtre de verdure Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
After several concerts on the Conservatoire stage, it’s time for our students to tour the villages of Montélimar-agglomération for a final series of concerts.
With the participation of the choir La Clé des Chants.
L’événement Tournée des élèves Musiques Traditonnelles Allan a été mis à jour le 2026-04-27 par Montélimar Tourisme Agglomération