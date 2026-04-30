Grand bal fête de la musique place de l’école Allan
Grand bal fête de la musique place de l’école Allan vendredi 19 juin 2026.
Allan
Grand bal fête de la musique
place de l’école Centre Village Allan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Retrouvez le duo MADJAY des années 80/90 pour vous faire danser
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place de l’école Centre Village Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes accueil@mairie-allan.fr
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English :
The MADJAY duo from the 80s and 90s will get you up and dancing!
L’événement Grand bal fête de la musique Allan a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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