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Grand bal fête de la musique place de l’école Allan

Grand bal fête de la musique place de l’école Allan vendredi 19 juin 2026.

Lieu : place de l'école

Adresse : Centre Village

Ville : 26780 Allan

Département : Drôme

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Allan

Grand bal fête de la musique

place de l’école Centre Village Allan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Retrouvez le duo MADJAY des années 80/90 pour vous faire danser
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place de l’école Centre Village Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   accueil@mairie-allan.fr

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English :

The MADJAY duo from the 80s and 90s will get you up and dancing!

L’événement Grand bal fête de la musique Allan a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération

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