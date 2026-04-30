Grand bal fête de la musique place de l’école Allan

Allan

Grand bal fête de la musique

place de l’école Centre Village Allan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Retrouvez le duo MADJAY des années 80/90 pour vous faire danser

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place de l’école Centre Village Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes accueil@mairie-allan.fr

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English :

The MADJAY duo from the 80s and 90s will get you up and dancing!

L’événement Grand bal fête de la musique Allan a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération