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Les Scintillantes de Bizard Allan

Les Scintillantes de Bizard Allan vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 460 chemin de Bizard

Ville : 26780 Allan

Département : Drôme

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Allan

Les Scintillantes de Bizard

460 chemin de Bizard Allan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Une soirée dans les jardins du château, entre musique, performeurs, lumières et convivialité.
Sur place, une sélection de Food-trucks
Musique, saveurs et vins du Domaine se rencontreront sous les étoiles.
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460 chemin de Bizard Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 64 69  contact@chateaubizard.fr

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English :

An evening in the château gardens, with music, performers, lights and conviviality.
A selection of food-trucks on site
Music, flavors and Domaine wines meet under the stars.

L’événement Les Scintillantes de Bizard Allan a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération

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