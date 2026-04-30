Allan

Les Scintillantes de Bizard

460 chemin de Bizard Allan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Une soirée dans les jardins du château, entre musique, performeurs, lumières et convivialité.

Sur place, une sélection de Food-trucks

Musique, saveurs et vins du Domaine se rencontreront sous les étoiles.

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460 chemin de Bizard Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 64 69 contact@chateaubizard.fr

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English :

An evening in the château gardens, with music, performers, lights and conviviality.

A selection of food-trucks on site

Music, flavors and Domaine wines meet under the stars.

L’événement Les Scintillantes de Bizard Allan a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération