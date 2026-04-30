Les Scintillantes de Bizard Allan
Les Scintillantes de Bizard Allan vendredi 26 juin 2026.
Allan
Les Scintillantes de Bizard
460 chemin de Bizard Allan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Une soirée dans les jardins du château, entre musique, performeurs, lumières et convivialité.
Sur place, une sélection de Food-trucks
Musique, saveurs et vins du Domaine se rencontreront sous les étoiles.
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460 chemin de Bizard Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 64 69 contact@chateaubizard.fr
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English :
An evening in the château gardens, with music, performers, lights and conviviality.
A selection of food-trucks on site
Music, flavors and Domaine wines meet under the stars.
L’événement Les Scintillantes de Bizard Allan a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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