Théâtre Dame Quichotte route d’Espeluche Allan
Théâtre Dame Quichotte route d’Espeluche Allan samedi 13 juin 2026.
Allan
Théâtre Dame Quichotte
route d’Espeluche Théâtre de Verdure Allan Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13 22:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Danielle se lance dans un grand défi mettre en scène les aventures de Don Quichotte avec sa chorale. Mais la maladie d’Alzheimer la rattrape. Comment continuer à faire récit quand sa propre histoire s’échappe ?
Une épopée théâtrale et musicale.
.
route d’Espeluche Théâtre de Verdure Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 47 94 furtivesepopees@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Danielle sets herself a great challenge: to stage the adventures of Don Quixote with her choir. But Alzheimer’s disease catches up with her. How can she continue to tell the story when her own history is slipping away?
A theatrical and musical epic.
L’événement Théâtre Dame Quichotte Allan a été mis à jour le 2026-04-22 par Montélimar Tourisme Agglomération