Wondersun Festival Vieux Village Allan

Wondersun Festival

Vieux Village Chemin de la Côte Allan Drôme

Tarif : 26 – 26 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-13 02:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Venez célébrer avec nous le pouvoir de la musique. Rejoignez-nous pour deux jours inoubliables, dans le cadre unique des ruines du vieil Allan.

Vendredi 12 Juin ᚓ Sacré Paris Takeover ETIENNE DE CRECY

Samedi 13 Juin ᚓ Résidence Circa99 – BOSTON BUN

.

Vieux Village Chemin de la Côte Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@dromers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us in celebrating the power of music. Join us for two unforgettable days, in the unique setting of the ruins of Old Allan.

Friday June 12 ? Sacré Paris Takeover ETIENNE DE CRECY

Saturday June 13th ? Circa99 residency – BOSTON BUN

L’événement Wondersun Festival Allan a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération