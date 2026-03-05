Wondersun Festival Vieux Village Allan
Wondersun Festival Vieux Village Allan vendredi 12 juin 2026.
Wondersun Festival
Vieux Village Chemin de la Côte Allan Drôme
Tarif : 26 – 26 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-13 02:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Venez célébrer avec nous le pouvoir de la musique. Rejoignez-nous pour deux jours inoubliables, dans le cadre unique des ruines du vieil Allan.
Vendredi 12 Juin ᚓ Sacré Paris Takeover ETIENNE DE CRECY
Samedi 13 Juin ᚓ Résidence Circa99 – BOSTON BUN
.
Vieux Village Chemin de la Côte Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@dromers.fr
English :
Join us in celebrating the power of music. Join us for two unforgettable days, in the unique setting of the ruins of Old Allan.
Friday June 12 ? Sacré Paris Takeover ETIENNE DE CRECY
Saturday June 13th ? Circa99 residency – BOSTON BUN
L'événement Wondersun Festival Allan a été mis à jour le 2026-03-05