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Concert Chorale Les Bérets Bleus CAPVERN LES BAINS Capvern

Concert Chorale Les Bérets Bleus CAPVERN LES BAINS Capvern jeudi 21 mai 2026.

Lieu : CAPVERN LES BAINS

Adresse : A l'église de la Sainte Trinité

Ville : 65130 Capvern

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Capvern

Concert Chorale Les Bérets Bleus

CAPVERN LES BAINS A l’église de la Sainte Trinité Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Concert à l’église de Capvern les Bains avec la chorale LES BERETS BLEUS.
Libre participation
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CAPVERN LES BAINS A l’église de la Sainte Trinité Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46  ctta.capvern65@gmail.com

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English :

Concert at Capvern les Bains church with the LES BERETS BLEUS choir.
Free participation

L’événement Concert Chorale Les Bérets Bleus Capvern a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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