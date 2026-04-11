Concert Chorale Les Bérets Bleus CAPVERN LES BAINS Capvern
Concert Chorale Les Bérets Bleus CAPVERN LES BAINS Capvern jeudi 21 mai 2026.
Capvern
Concert Chorale Les Bérets Bleus
CAPVERN LES BAINS A l’église de la Sainte Trinité Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21 22:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Concert à l’église de Capvern les Bains avec la chorale LES BERETS BLEUS.
Libre participation
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CAPVERN LES BAINS A l’église de la Sainte Trinité Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 ctta.capvern65@gmail.com
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English :
Concert at Capvern les Bains church with the LES BERETS BLEUS choir.
Free participation
L’événement Concert Chorale Les Bérets Bleus Capvern a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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