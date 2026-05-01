Concert chorale Méli-mélodies Centre social du Pays Arnay Liernais Arnay-le-Duc
Concert chorale Méli-mélodies Centre social du Pays Arnay Liernais Arnay-le-Duc samedi 30 mai 2026.
Arnay-le-Duc
Concert chorale Méli-mélodies
Centre social du Pays Arnay Liernais 3 Rue de la Gare Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:15:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La chorale Méli-mélodies présentera des chants du monde et des chansons françaises. Evènement organisé au profit de la colonie des enfants qui aura lieu en juillet. .
Centre social du Pays Arnay Liernais 3 Rue de la Gare Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 17 55 accueil@csarnayleduc.fr
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English : Concert chorale Méli-mélodies
L’événement Concert chorale Méli-mélodies Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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