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Concert chorale Méli-mélodies Centre social du Pays Arnay Liernais Arnay-le-Duc

Concert chorale Méli-mélodies Centre social du Pays Arnay Liernais Arnay-le-Duc

Concert chorale Méli-mélodies Centre social du Pays Arnay Liernais Arnay-le-Duc samedi 30 mai 2026.

Lieu : Centre social du Pays Arnay Liernais

Adresse : 3 Rue de la Gare

Ville : 21230 Arnay-le-Duc

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 20:15:00

Tarif : 6 6 6 Tarif réduit Tarif abonné

Arnay-le-Duc

Concert chorale Méli-mélodies

Centre social du Pays Arnay Liernais 3 Rue de la Gare Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:15:00
fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :
2026-05-30

La chorale Méli-mélodies présentera des chants du monde et des chansons françaises. Evènement organisé au profit de la colonie des enfants qui aura lieu en juillet.   .

Centre social du Pays Arnay Liernais 3 Rue de la Gare Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 17 55  accueil@csarnayleduc.fr

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English : Concert chorale Méli-mélodies

L’événement Concert chorale Méli-mélodies Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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