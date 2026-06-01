Concert Chorale Nex’Song / Les Quatr’Elles Église Nexon
Concert Chorale Nex’Song / Les Quatr’Elles Église Nexon dimanche 28 juin 2026.
Nexon
Concert Chorale Nex’Song / Les Quatr’Elles
Église Place de l’Église Nexon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
La chorale Nex’Song vous invite à un concert exceptionnel à l’église de Nexon, sous la direction de Stéphan Brunie et avec l’accompagnement au piano de Sylvie Jahier. À cette occasion, elle aura le plaisir d’accueillir le groupe vocal Les Quatr’Elles, pour une rencontre musicale riche en harmonies, en émotions et en convivialité. Un moment de partage et de découverte à ne pas manquer pour tous les amoureux de la chanson et du chant choral. .
Église Place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05 pij.nexon@wanadoo.fr
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English : Concert Chorale Nex’Song / Les Quatr’Elles
L’événement Concert Chorale Nex’Song / Les Quatr’Elles Nexon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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