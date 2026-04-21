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Concert chorales Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

Concert chorales Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier samedi 2 mai 2026.

Lieu : Place du Maréchal Juin

Adresse : Boeuf sur le toit

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lons-le-Saunier

Concert chorales

Place du Maréchal Juin Boeuf sur le toit Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02 22:00:00

Date(s) :
2026-05-02

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Place du Maréchal Juin Boeuf sur le toit Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 32 97 66 

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English : Concert chorales

L’événement Concert chorales Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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