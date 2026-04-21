Concert chorales Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier
Concert chorales Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier samedi 2 mai 2026.
Lons-le-Saunier
Concert chorales
Place du Maréchal Juin Boeuf sur le toit Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02 22:00:00
Date(s) :
2026-05-02
.
Place du Maréchal Juin Boeuf sur le toit Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 32 97 66
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English : Concert chorales
L’événement Concert chorales Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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