Concert chorales Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Concert chorales

Place du Maréchal Juin Boeuf sur le toit Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02 22:00:00

Date(s) :

2026-05-02

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Place du Maréchal Juin Boeuf sur le toit Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 32 97 66

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English : Concert chorales

L’événement Concert chorales Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION