Viry-Noureuil

Concert Chorales

Rue Racine Viry-Noureuil Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Rendez-vous le vendredi 26 juin à 20h30 à la Salle Jean Racine de Viry Noureuil.

Au programme

Chorales les Chrysalide de Viry Noureuil.

Musico-choeur du foyer rural de Travecy.

Projections de visuels pendant le concert.

Gratuit , réservation en mairie.

informations au 03 23 52 15 60.

Rendez-vous le vendredi 26 juin à 20h30 à la Salle Jean Racine de Viry Noureuil.

Au programme

Chorales les Chrysalide de Viry Noureuil.

Musico-choeur du foyer rural de Travecy.

Projections de visuels pendant le concert.

Gratuit , réservation en mairie.

informations au 03 23 52 15 60. .

Rue Racine Viry-Noureuil 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 15 60

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English :

Rendezvous on Friday June 26 at 8.30pm at the Salle Jean Racine in Viry Noureuil.

On the program:

Les Chrysalide de Viry Noureuil choir.

Musico-choeur du foyer rural de Travecy.

Visual projections during the concert.

Free, booking at the Mairie.

information on 03 23 52 15 60.

L’événement Concert Chorales Viry-Noureuil a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard