Concert Chorales Viry-Noureuil
Concert Chorales Viry-Noureuil vendredi 26 juin 2026.
Viry-Noureuil
Concert Chorales
Rue Racine Viry-Noureuil Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Rendez-vous le vendredi 26 juin à 20h30 à la Salle Jean Racine de Viry Noureuil.
Au programme
Chorales les Chrysalide de Viry Noureuil.
Musico-choeur du foyer rural de Travecy.
Projections de visuels pendant le concert.
Gratuit , réservation en mairie.
informations au 03 23 52 15 60.
Rendez-vous le vendredi 26 juin à 20h30 à la Salle Jean Racine de Viry Noureuil.
Au programme
Chorales les Chrysalide de Viry Noureuil.
Musico-choeur du foyer rural de Travecy.
Projections de visuels pendant le concert.
Gratuit , réservation en mairie.
informations au 03 23 52 15 60. .
Rue Racine Viry-Noureuil 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 15 60
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English :
Rendezvous on Friday June 26 at 8.30pm at the Salle Jean Racine in Viry Noureuil.
On the program:
Les Chrysalide de Viry Noureuil choir.
Musico-choeur du foyer rural de Travecy.
Visual projections during the concert.
Free, booking at the Mairie.
information on 03 23 52 15 60.
L’événement Concert Chorales Viry-Noureuil a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard
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