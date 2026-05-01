Concert Classique avec Archets pour un Espoir Rue du 8 mai 1945 Mâcon
Concert Classique avec Archets pour un Espoir Rue du 8 mai 1945 Mâcon samedi 30 mai 2026.
Mâcon
Concert Classique avec Archets pour un Espoir
Rue du 8 mai 1945 Cathédrale Saint-Vincent Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert organisé au profit de l’association Les Amis Des Résidents De L’Hôtel Dieu et des causes humanitaires soutenues par l’association Archets Pour un Espoir .
Entrée libre et ouvert aux dons au profit de ces deux associations. .
Rue du 8 mai 1945 Cathédrale Saint-Vincent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 61 71 14 assoarhd@gmail.com
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English : Concert Classique avec Archets pour un Espoir
L’événement Concert Classique avec Archets pour un Espoir Mâcon a été mis à jour le 2026-05-06 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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